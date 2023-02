Tuttosport – “Tifosi, vi aspettiamo al Fila”. E al fantacalcio… (Di sabato 25 febbraio 2023) 2023-02-24 20:51:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: TORINO – La stracittadina di Torino è dietro l’angolo. E Alessandro Buongiorno è carico: «Si sente già aria di derby in città – dice a Torino Channel -, ho incontrato Tifosi che si sono raccomandati…». E per un granata come lui, cresciuto a pane e Toro, fino a indossare la fascia di capitano («la condivido con Rodriguez, abbiamo un bel rapporto, cerco di imparare da lui, dalla sua esperienza, siamo anche vicini nello spogliatoio)», la partita con la Juventus non è una gara qualunque. «A sei anni, ero già in maglia granata. Anche da piccolo sentivo tanto il derby, una partita importante. In famiglia, con gli amici, in città, l’attesa cresce. E domenica aspettiamo tantissimi Tifosi al Fila. Speriamo sia pieno, serve la loro spinta». Occhio alla pressione, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023) 2023-02-24 20:51:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: TORINO – La stracittadina di Torino è dietro l’angolo. E Alessandro Buongiorno è carico: «Si sente già aria di derby in città – dice a Torino Channel -, ho incontratoche si sono raccomandati…». E per un granata come lui, cresciuto a pane e Toro, fino a indossare la fascia di capitano («la condivido con Rodriguez, abbiamo un bel rapporto, cerco di imparare da lui, dalla sua esperienza, siamo anche vicini nello spogliatoio)», la partita con la Juventus non è una gara qualunque. «A sei anni, ero già in maglia granata. Anche da piccolo sentivo tanto il derby, una partita importante. In famiglia, con gli amici, in città, l’attesa cresce. E domenicatantissimial. Speriamo sia pieno, serve la loro spinta». Occhio alla pressione, ...

