Turchia, arrestato un giornalista che raccontava le vittime del terremoto. L'accusa: «Diffonde fake news» (Di sabato 25 febbraio 2023) Un giornalista turco è stato detenuto con L'accusa di aver diffuso fake news sul terremoto in Turchia. Mir Ali Koçer si trovava a circa 320 chilometri dall'epicentro, quando, il 6 febbraio, il sisma ha scosso il Paese anatolico e la Siria provocando la morte di oltre 50 mila persone. Presi telecamera e microfono, il giornalista si era affrettato a raggiungere le regioni più colpite. Da lì raccontava le storie dei sopravvissuti su Twitter, mentre ora è indagato per «diffusione di fake news» rischia fino a a tre anni di carcere. Secondo quanto riporta la Bbc, Koçer è solo uno degli almeno quattro giornalisti che si trovano nella sua stessa situazione dopo aver raccontato il terremoto: Merdan Yanarda?, ...

