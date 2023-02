Trump attacca Biden sull’Ucraina. Ma il Gop è diviso sulle armi a Kiev (Di sabato 25 febbraio 2023) In origine fu il presidente Eisenhower a lamentarsene in un celebre discorso di addio alla nazione. Oggi, è Donald Trump a prendere di mira il “complesso militare-industriale” degli Usa, quella pericolosa commistione tra politica e industria bellica che si era sviluppata negli Stati Uniti all’alba della Guerra fredda. Trump però non denuncia gli stessi rischi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 25 febbraio 2023) In origine fu il presidente Eisenhower a lamentarsene in un celebre discorso di addio alla nazione. Oggi, è Donalda prendere di mira il “complesso militare-industriale” degli Usa, quella pericolosa commistione tra politica e industria bellica che si era sviluppata negli Stati Uniti all’alba della Guerra fredda.però non denuncia gli stessi rischi InsideOver.

