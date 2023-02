Trudeau: "Putin ha sottovalutato il coraggio del popolo ucraino" (Di sabato 25 febbraio 2023) "Quando Vladimir Putin ha lanciato la sua guerra di aggressione pensava che sarebbe finita in pochi giorni ma ha sottovalutato il coraggio e la forza degli ucraini. Ha sottovalutato quelli tra noi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) "Quando Vladimirha lanciato la sua guerra di aggressione pensava che sarebbe finita in pochi giorni ma haile la forza degli ucraini. Haquelli tra noi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittoriog82 : +++ #Trudeau: #Putin è codardo, debole e pericoloso +++ FORZA Canada! - annamar14215387 : @JustinTrudeau Presidente J. Trudeau, inviare il necessario all' ucrania per espellere i nazisti Putin -… - MajorTom2050 : @4an_zar Questa guerra ha un fine: Eurasia, unire l'Europa all'Asia per poi instaurare un governo unico. Noi siamo… - giorgio2181953 : @fabriziox23 Questo è sicuro, son riusciti a eleggere e fare eleggere presidenti Trudeau (Canada), quello australi… - FabryFranco_nr2 : @lupodibrughiera @valy_s @DAmboldi @mittdolcino @cris_cersei @Yi_Benevolence @olindocervi @OrtigiaP @borghi_claudio… -