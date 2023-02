“Troppi rifiuti”, Roma ‘bocciata’ dai turisti: l’indagine dell’Acos (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma è stata ‘bocciata’ dai turisti. A rendere noto una indagine per misurare l’indice di gradimento dei visitatori della Capitale è stata l’Acos, agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Un’inchiesta che è andata a verificare cosa ne pensano coloro che vengono a vedere la città eterna dei servizi pubblici offerti ai cittadini. I turisti intervistati dall’Agenzia sui servizi offerti in città Sotto la lente di ingrandimento dei turisti ci sono gli autobus, i tram, la metropolitana, i taxi, la pulizia stradale e l’illuminazione pubblica, ma anche i musei, i parchi e le ville oltre ai bagni pubblici e al wi fi. Si tratta di un vero e proprio report che viene messo a confronto con l’idea che i cittadini hanno della Capitale. Il 53 per cento degli intervistati sono uomini il 47 le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023)è statadai. A rendere noto una indagine per misurare l’indice di gradimento dei visitatori della Capitale è stata l’Acos, agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Un’inchiesta che è andata a verificare cosa ne pensano coloro che vengono a vedere la città eterna dei servizi pubblici offerti ai cittadini. Iintervistati dall’Agenzia sui servizi offerti in città Sotto la lente di ingrandimento deici sono gli autobus, i tram, la metropolitana, i taxi, la pulizia stradale e l’illuminazione pubblica, ma anche i musei, i parchi e le ville oltre ai bagni pubblici e al wi fi. Si tratta di un vero e proprio report che viene messo a confronto con l’idea che i cittadini hanno della Capitale. Il 53 per cento degli intervistati sono uomini il 47 le ...

