Tribunale Vaticano, Papa: “Grato per impegno, particolarmente gravoso in ultimo anno” (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Papa presiede l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Vaticano: “Ringrazio per la loro presenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Saluto il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, insieme ai magistrati dei rispettivi uffici. Vi ringrazio per l’impegno generoso e competente posto nell’amministrazione della giustizia, che nel corso dell’ultimo anno è risultato particolarmente gravoso. Ringrazio per questo anche i vostri collaboratori e il personale del Corpo della Gendarmeria, sempre disponibili a fornire il supporto necessario all’esercizio delle vostre delicate ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilpresiede l’inaugurazione dell’giudiziario del: “Ringrazio per la loro presenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Saluto il Presidente del, Giuseppe Pignatone, e il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, insieme ai magistrati dei rispettivi uffici. Vi ringrazio per l’generoso e competente posto nell’amministrazione della giustizia, che nel corso dell’è risultato. Ringrazio per questo anche i vostri collaboratori e il personale del Corpo della Gendarmeria, sempre disponibili a fornire il supporto necessario all’esercizio delle vostre delicate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Inaugurazione dell'Anno Giudiziario in #Vaticano, #PapaFrancesco: 'il problema non sono i processi, ma i fatti e i… - juancarvaticano : RT @HolySeePress: Apertura del 94° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano - - trilobiiusgrou : RT @vaticannews_it: Inaugurazione dell'Anno Giudiziario in #Vaticano, #PapaFrancesco: 'il problema non sono i processi, ma i fatti e i comp… - imusumarra : RT @vaticannews_it: Inaugurazione dell'Anno Giudiziario in #Vaticano, #PapaFrancesco: 'il problema non sono i processi, ma i fatti e i comp… - A_De_Carolis : #PapaFrancesco: il problema non sono i processi in Vaticano ma i fatti gravi che li determinano -