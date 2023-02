Tredicenne picchiata e colpita con le forbici da due coetanee: è grave (Di sabato 25 febbraio 2023) Una storia assurda: a Castelbelforte, in provincia di Mantova, una Tredicenne è stata aggredita, picchiata e colpita con un paio di forbici da due coetanee. Il fatto è avvenuto nei pressi di un ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) Una storia assurda: a Castelbelforte, in provincia di Mantova, unaè stata aggredita,con un paio dida due. Il fatto è avvenuto nei pressi di un ...

