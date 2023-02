Trasporti, Nappi (Lega): “Finite le parole per descrivere il disastro Circum” (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo esaurito le parole per descrivere il disastro della Circumvesuviana. Anche oggi, giusto per chiudere la settimana in ‘bellezza’, ritardi e soppressioni di corse a causa di treni in avaria e non meglio specificati problemi tecnici presso l’impianto di Castellammare. Insieme alle parole è finita anche la pazienza di chi, per spostarsi è costretto ad affidarsi ad Eav. Quando si renderà conto il De Luca del ‘va tutto bene’, dello sfacelo causato dalla gestione fallimentare del trasporto pubblico in Campania? Cosa aspetta a sostituire i vertici di Ente autonomo Volturno? Sarebbe un primo segnale necessario per cercare di rimediare dopo otto anni di inefficienza”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo esaurito leperildellavesuviana. Anche oggi, giusto per chiudere la settimana in ‘bellezza’, ritardi e soppressioni di corse a causa di treni in avaria e non meglio specificati problemi tecnici presso l’impianto di Castellammare. Insieme alleè finita anche la pazienza di chi, per spostarsi è costretto ad affidarsi ad Eav. Quando si renderà conto il De Luca del ‘va tutto bene’, dello sfacelo causato dalla gestione fallimentare del trasporto pubblico in Campania? Cosa aspetta a sostituire i vertici di Ente autonomo Volturno? Sarebbe un primo segnale necessario per cercare di rimediare dopo otto anni di inefficienza”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio ...

