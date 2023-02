Tragedia sul monte Grignone: morti due escursionisti bergamaschi (Di sabato 25 febbraio 2023) Tragedia nella tarda mattinata di sabato 25 febbraio sul monte Grignone, nel lecchese, dove due escursionisti bergamaschi di 38 e di 35 anni hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l’elisoccorso arrivato da Bergamo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono già in corso le operazioni di recupero dei corpi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. In aggiornamento Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023)nella tarda mattinata di sabato 25 febbraio sul, nel lecchese, dove duedi 38 e di 35 anni hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l’elisoccorso arrivato da Bergamo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono già in corso le operazioni di recupero dei corpi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. In aggiornamento

