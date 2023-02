Tragedia sul Grignone: morti due escursionisti bergamaschi (Di sabato 25 febbraio 2023) Tragedia nella tarda mattinata di sabato 25 febbraio sulla Grigna Settentrionale, nel lecchese, dove due escursionisti bergamaschi di 38 e di 35 anni hanno perso la vita precipitando in un canalone. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l’elisoccorso arrivato da Bergamo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono già in corso le operazioni di recupero dei corpi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento: tra le ipotesi c’è quella che i due fossero in cordata e che uno abbia trascinato l’altro. Soltanto una settimana fa nello stesso punto, sulla variante di sinistra del canale ovest, aveva perso la vita Francesco Luiso, 33 anni, di Milano. In aggiornamento Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023)nella tarda mattinata di sabato 25 febbraio sulla Grigna Settentrionale, nel lecchese, dove duedi 38 e di 35 anni hanno perso la vita precipitando in un canalone. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l’elisoccorso arrivato da Bergamo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono già in corso le operazioni di recupero dei corpi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento: tra le ipotesi c’è quella che i due fossero in cordata e che uno abbia trascinato l’altro. Soltanto una settimana fa nello stesso punto, sulla variante di sinistra del canale ovest, aveva perso la vita Francesco Luiso, 33 anni, di Milano. In aggiornamento

