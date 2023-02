Tragedia in casa, neonata muore tra le braccia della madre (Di sabato 25 febbraio 2023) Un malore improvviso: sarebbe stata questa la causa che ha fatto sopraggiungere la morte di una neonata di 3 mesi. Il piccola era in braccio alla madre quando, improvvisamente, avrebbe accusato un malore risultato fatale. La bimba, secondo quanto si apprende, era affetta da problemi respiratori dalla nascita. Tragedia in casa, neonata muore tra le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Un malore improvviso: sarebbe stata questa la causa che ha fatto sopraggiungere la morte di unadi 3 mesi. Il piccola era in braccio allaquando, improvvisamente, avrebbe accusato un malore risultato fatale. La bimba, secondo quanto si apprende, era affetta da problemi respiratori dalla nascita.intra le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

