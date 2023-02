Tragedia alle porte di Roma: neonata muore a soli 3 mesi (Di sabato 25 febbraio 2023) Tragedia ieri pomeriggio alle porte di Roma quando una neonata di appena tre mesi è morta tra le braccia della madre. È successo a Capena, fatali per la piccola dei problemi respiratori. Nel momento in cui si sono verificati i terribili fatti, la piccola era insieme a sua madre – una donna nigeriana di 31 anni – che da Viterbo era andata a Capena a casa di un’amica. Neonato morto al Pertini: funerali in ritardo perché il piccolo non era registrato in ospedale Il malore e la morte della neonata Una volta giunte nell’appartamento, la neonata ha però accusato un malore. Preda ad una violenta crisi respiratoria che le ha causato anche perdite di sangue dal naso, per lei non c’è stato nulla da fare. Fatto scattare subito l’allarme, sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023)ieri pomeriggiodiquando unadi appena treè morta tra le braccia della madre. È successo a Capena, fatali per la piccola dei problemi respiratori. Nel momento in cui si sono verificati i terribili fatti, la piccola era insieme a sua madre – una donna nigeriana di 31 anni – che da Viterbo era andata a Capena a casa di un’amica. Neonato morto al Pertini: funerali in ritardo perché il piccolo non era registrato in ospedale Il malore e la morte dellaUna volta giunte nell’appartamento, laha però accusato un malore. Preda ad una violenta crisi respiratoria che le ha causato anche perdite di sangue dal naso, per lei non c’è stato nulla da fare. Fatto scattare subito l’allarme, sul posto sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Non dimentichiamo quanti soffrono a causa del terremoto in #Turchia e #Siria. Continuiamo a pregare per le vittime… - CorriereCitta : Tragedia alle porte di Roma: neonata muore a soli 3 mesi - vittrakkia : @antoniopolito1 @GiovaQuez @DiDonadice E i soldati di leva russi mandati allo sbaraglio? E i fuoriusciti russi che… - repubblica : Neonata muore in casa a 3 mesi: la tragedia alle porte di Roma [di Marco Carta] - rep_roma : Neonata muore in casa a 3 mesi: la tragedia alle porte di Roma [aggiornamento delle 15:35] -