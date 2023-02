Traffico Roma del 25-02-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati code per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’appia e lo svincolo per LaNapoli terminata la manifestazione a Centocelle ora è in corso la fiaccolata per la pace lungo via dei Fori Imperiali fino a piazza del Campidoglio deviazioni per i mezzi pubblici durante il passaggio dei manifestanti all’Eur possibili interventi nell’area di piazzale Nervi anche domani per la finale della Coppa Italia di pallavolo maschile al palaeur è sempre per domani penultima delle 5 domeniche ecologiche per questo inverno la circolazione dei mezzi privati sarà Dunque vietata all’interno della nuova fascia verde in due diverse fasce orarie Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:03 alle 20:30 Come di consueto sono previste delle deroghe come ad esempio per le auto Euro 6 benzina per quelle elettriche ...