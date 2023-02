Traffico Roma del 25-02-2023 ore 18:30 (Di sabato 25 febbraio 2023) Luceverde Roma una buona serata da Simona Cerchiara Bentrovati acquisto aggiornamento oggi pomeriggio all’Olimpico il 6 Nazioni di rugby con Italia Irlanda in qualche ora L’uscita dei tifosi dallo stadio Traffico più intenso con il trasporto pubblico possibile utilizzare diverse linee bus della zona e a Piazza Mancini il tram 2 per andare a piazzale Flaminio e prendere la metro mentre al palaeur le finali della Coppa Italia di pallavolo maschile attenzione a divieti sulla piazzale Nervi e strade circostanti Traffico in entrata a Roma abbiamo rallentamenti e code lungo la Cassia intanto via ipogeo degli Ottavi un incidente in aumento il Traffico nella zona di San Giovanni e dell’appio latino domani 26 febbraio domenica ecologica blocchi del Traffico nella fascia verde Dalle 7:30 alle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 febbraio 2023) Luceverdeuna buona serata da Simona Cerchiara Bentrovati acquisto aggiornamento oggi pomeriggio all’Olimpico il 6 Nazioni di rugby con Italia Irlanda in qualche ora L’uscita dei tifosi dallo stadiopiù intenso con il trasporto pubblico possibile utilizzare diverse linee bus della zona e a Piazza Mancini il tram 2 per andare a piazzale Flaminio e prendere la metro mentre al palaeur le finali della Coppa Italia di pallavolo maschile attenzione a divieti sulla piazzale Nervi e strade circostantiin entrata aabbiamo rallentamenti e code lungo la Cassia intanto via ipogeo degli Ottavi un incidente in aumento ilnella zona di San Giovanni e dell’appio latino domani 26 febbraio domenica ecologica blocchi delnella fascia verde Dalle 7:30 alle ...

