Traffico Roma del 25-02-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 25 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati rallentamenti e code a Setteville sulla via Tiburtina a seguito di un incidente avvenuto all’incrocio con via Marco Simone altre cose per incidente in via Radicofani siamo nella Borgata Fidene un notevole aumento delcon i relativi disagi sono possibili nella zona del Foro Italico al delle Vittorie e sulla tangenziale Al termine dell’incontro di rugby Italia Irlanda allo stadio Olimpico a Centocelle è in corso una manifestazione per la pace corteo da Piazza San Felice da Cantalice fino a Piazzale delle Gardenie interessante via dei Castani Piazza dei Mirti Piazza dei Gerani e Viale delle Gardenie altra manifestazione è prevista dalle 17:30 alle 20 e si tratta di una fiacca lungo via dei Fori Imperiali fino a piazza del Campidoglio chiusure e deviazioni per i mezzi pubblici Durante il passaggio dei ...