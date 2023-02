Traffico Roma del 25-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione vengo avanti Studio Stefano Baiocchi si mantiene regolare quindi scorrevole la circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari mentre la polizia locale registra un incidente a Montesacro lungo via Montasio l’altezza della Nomentana raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso lavori di potatura Inter anche oggi proprio via Nomentana tra viale XXI Aprile via Alessandro Torlonia è bene fino alle ore 12 sono previste chiusure e deviazioni per ilnon si escludono quindi ripercussioni e difficoltà di circolazione sulle strade limitrofe torneo Sei Nazioni di rugby allo stadio Olimpico alle 15:15 a sfidarsi oggi saranno Italia e Irlanda le misure relative alla viabilità nell’area del Foro Italico scatteranno dalla tarda mattinata inevitabili ...