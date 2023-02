Traffico Roma del 25-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati in studio Stefano Baiocchi non ci sono particolari novità Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sono a Rieti Viale cittadina nessuna segnalazione quindi ne sono in piedi sul Raccordo Anulare e consolari due gli incidenti ancora segnalati dalla polizia locale prima l’esquilino all’intersezione tra via Conte Verde Viale Manzoni il secondo alla Gianicolense in Piazzale Enrico Dunant Come andiamo a Tu realmente tutte le attenzioni del caso lavori di potatura interessano anche oggi via Nomentana 3 viale XXI Aprile via Alessandro Torlonia sino alle ore 12 previste chiusure deviazione per ilnon si escludono quindi difficoltà di circolazione e ripercussioni sulle strade limitrofe torna il rugby allo stadio Olimpico alle 15:15 a sfidarsi saranno Italia e Irlanda le misure e relativa alla sosta ...