Traffico Roma del 25-02-2023 ore 07:30 (Di sabato 25 febbraio 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore se la rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari gli incidenti segnalati dalla polizia locale il primo alle scurino all’intersezione tra via Conte Verde Viale Manzoni il secondo Al Gianicolense in Piazzale Enrico Dunant e raccomandiamo tutte le attenzioni del caso lavori di potatura interessano anche oggi via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile a partire dalle 8 previste chiusure e deviazioni per il Traffico non si escludono quindi difficoltà di circolazione anche sulle strade limitrofe torna il rugby allo stadio Olimpico alle 15:15 a sfidarsi saranno italia-irlanda le misure relative alla sosta la viabilità nell’area del Foro Italico scatteranno dalla tarda mattinata le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore se la rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari gli incidenti segnalati dalla polizia locale il primo alle scurino all’intersezione tra via Conte Verde Viale Manzoni il secondo Al Gianicolense in Piazzale Enrico Dunant e raccomandiamo tutte le attenzioni del caso lavori di potatura interessano anche oggi via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile a partire dalle 8 previste chiusure e deviazioni per ilnon si escludono quindi difficoltà di circolazione anche sulle strade limitrofe torna il rugby allo stadio Olimpico alle 15:15 a sfidarsi saranno italia-irlanda le misure relative alla sosta la viabilità nell’area del Foro Italico scatteranno dalla tarda mattinata le ...

