Torre del Greco, Patriarca (FI): "Ciro Borriello nostro candidato sindaco" (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"Alle prossime elezioni amministrative di Torre del Greco, Forza Italia sostiene la candidatura a sindaco di Ciro Borriello. Amministratore capace e politico di esperienza, Borriello è il nome giusto per rilanciare l'azione amministrativa di una delle più grandi realtà della provincia di Napoli. Auspichiamo che anche gli altri partiti della coalizione di centrodestra condividano le nostre stesse valutazioni". A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera e commissario provinciale di Forza Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

