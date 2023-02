Tornano le piogge, temperature in discesa (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Fine settimana con maltempo in tutta la penisola e temperature in discesa già dalla giornata di domani, domenica 26 febbraio, con nubi e precipitazioni. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che segnalano neve a quote molto basse e a tratti anche in pianura specie su regioni del Nord-Ovest ed in Emilia Romagna. Tempo instabile anche sulle regioni del Centro con neve sulle montagne fino a quote medie. Nella settimana a cavallo di febbraio e marzo avremo ancora un clima tipicamente invernale a causa di una circolazione depressionaria colma di aria fredda che resterà attiva per diversi giorni sul Mediterraneo. Previsioni per domani Al nord. Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni settentrionali con fenomeni più intensi al Nord-Est, neve fin verso i 100-300 metri. Tra pomeriggio e sera maltempo in estensione verso ovest con neve fino in pianura ... Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Fine settimana con maltempo in tutta la penisola ein discesa già dalla giornata di domani, domenica 26 febbraio, con nubi e precipitazioni. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che segnalano neve a quote molto basse e a tratti anche in pianura specie su regioni del Nord-Ovest ed in Emilia Romagna. Tempo instabile anche sulle regioni del Centro con neve sulle montagne fino a quote medie. Nella settimana a cavallo di febbraio e marzo avremo ancora un clima tipicamente invernale a causa di una circolazione depressionaria colma di aria fredda che resterà attiva per diversi giorni sul Mediterraneo. Previsioni per domani Al nord. Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni settentrionali con fenomeni più intensi al Nord-Est, neve fin verso i 100-300 metri. Tra pomeriggio e sera maltempo in estensione verso ovest con neve fino in pianura ...

