Torna Michele Santoro con un nuovo Servizio Pubblico – Il video (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna Michele Santoro con un nuovo Servizio Pubblico, la tv che creò quasi dal nulla attraverso una raccolta fondi e che dopo essere stata trasmessa su piattaforme web e su un consorzio di tv locali riuscì ad approdare su La7. «Allora», ricorda oggi Santoro, «raccogliemmo 50 milioni di euro. Oggi si parte senza un euro». Sarà una tv di piazza (o di teatro) perché l'intenzione è girare l'Italia organizzando assemblee in cui creare la puntata, ma anche quotidiana sull'app totalmente rinnovata per l'occasione. La sera di venerdì 24 febbraio Santoro aveva convocato il suo Pubblico per la presentazione della app al Piccolo Eliseo di Roma, proprio di fronte a quel tempio della finanza che è la Banca di Italia. I posti erano pochi, gli ...

