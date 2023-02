Torna il gelo con le raffiche di vento: dove e fino a quando (Di sabato 25 febbraio 2023) Delusione meteo. La tanto attesa perturbazione che a partire da domani avrebbe dovuto portare tanta neve e tanta pioggia al Nord ha cambiato direzione assumendo una traiettoria più meridionale. Lo conferma a LaPresse il meteorologo, Andrea Giuliacci: "Arriverà il freddo intenso, - afferma - sarà nuvoloso, ma gran parte del Nord vedrà poche precipitazioni. Rispetto alle proiezioni degli ultimi giorni la perturbazione si concentrerà più al Centro e al Sud. Domani - continua Giuliacci - sulle montagne del Piemonte, della Valle d'Aosta e sull'Appennino in Emilia la neve cadrà a quote basse, ma mancherà nelle zone dove se ne sente maggior bisogno. Non ci sarà neve a Milano, mentre arriverà sull'Appennino Centrale, ci saranno piogge abbondanti al Centro e sulla Campania. Si vedrà, insomma, più pioggia che neve. A partire da lunedì ci attendiamo ancora piogge ma sempre al ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Delusione meteo. La tanto attesa perturbazione che a partire da domani avrebbe dovuto portare tanta neve e tanta pioggia al Nord ha cambiato direzione assumendo una traiettoria più meridionale. Lo conferma a LaPresse il meteorologo, Andrea Giuliacci: "Arriverà il freddo intenso, - afferma - sarà nuvoloso, ma gran parte del Nord vedrà poche precipitazioni. Rispetto alle proiezioni degli ultimi giorni la perturbazione si concentrerà più al Centro e al Sud. Domani - continua Giuliacci - sulle montagne del Piemonte, della Valle d'Aosta e sull'Appennino in Emilia la neve cadrà a quote basse, ma mancherà nelle zonese ne sente maggior bisogno. Non ci sarà neve a Milano, mentre arriverà sull'Appennino Centrale, ci saranno piogge abbondanti al Centro e sulla Campania. Si vedrà, insomma, più pioggia che neve. A partire da lunedì ci attendiamo ancora piogge ma sempre al ...

