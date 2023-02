Torino, Vlasic non ci sarà nel derby contro la Juventus (Di sabato 25 febbraio 2023) Nikola Vlasic, attaccante del Torino, oggi non si è allenato a causa del suo infortunio e non ci sarà nel derby contro la Juventus Nikola Vlasic, attaccante del Torino, oggi non si è allenato a causa del suo infortunio e non ci sarà nel derby contro la Juventus. Ecco il report ufficiale dell’allenamento dal sito web granata. REPORT – Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, il tecnico Ivan Juric ha diretto una sessione di preparazione al derby in calendario martedì 28 febbraio. Terapie per Ronaldo Vieira (post lesione al tendine del bicipite femorale sinistro) e per Nikola Vlasic ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Nikola, attaccante del, oggi non si è allenato a causa del suo infortunio e non cinellaNikola, attaccante del, oggi non si è allenato a causa del suo infortunio e non cinella. Ecco il report ufficiale dell’allenamento dal sito web granata. REPORT – Allenamento mattutino per ilal Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, il tecnico Ivan Juric ha diretto una sessione di preparazione alin calendario martedì 28 febbraio. Terapie per Ronaldo Vieira (post lesione al tendine del bicipite femorale sinistro) e per Nikola...

