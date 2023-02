Torino, Juric e i dubbi in mezzo al campo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Torino sta preparando la sfida contro la Juventus di martedì, un derby particolare e da sempre molto sentito e Juric sta valutando le situazioni della mediana Il Torino sta preparando la sfida contro la Juventus di martedì, un derby particolare e da sempre molto sentito e Juric sta valutando le situazioni della mediana. Il tecnico granata ha diversi dubbi in mezzo al campo ma può contare su diverse alternative. Il serbo Ilic si è dovuto fermare, Vlasic resta in dubbio e Ricci sta cercando di recuperare per essere della partita. Contro la Juve potrebbe esserci spazio per Adopo, Gineitis o Linetty, diverse alternative a disposizione per l’allenatore in vista del derby della Mole. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilsta preparando la sfida contro la Juventus di martedì, un derby particolare e da sempre molto sentito esta valutando le situazioni della mediana Ilsta preparando la sfida contro la Juventus di martedì, un derby particolare e da sempre molto sentito esta valutando le situazioni della mediana. Il tecnico granata ha diversiinalma può contare su diverse alternative. Il serbo Ilic si è dovuto fermare, Vlasic resta ino e Ricci sta cercando di recuperare per essere della partita. Contro la Juve potrebbe esserci spazio per Adopo, Gineitis o Linetty, diverse alternative a disposizione per l’allenatore in vista del derby della Mole. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...

