Tom Cruise interpreterà Pumbaa nello show di James Corden

Il Late Late show di James Corden ha confermato che Tom Cruise vestirà i panni del divertente facocero Pumbaa durante uno sketch musicale, tratto dal Re Leone, in occasione della chiusura dello show. Cruise apparirà al fianco di Corden, che interpreterà Timon, il suricato amico di Pumbaa, in un segmento che andrà in onda durante lo speciale del talk show in prima serata, The Last Last Late Late show. Lo speciale sarà trasmesso in anteprima su CBS e Paramount+ poco prima dell'ultimo episodio dello show di Corden, che si concluderà dopo otto stagioni. Cruise ha partecipato al Late Late show più volte, anche l'anno scorso ...

