Tiro a volo | Coppa del Mondo Doha 2023 | Italia | i convocati dello skeet

(Di sabato 25 febbraio 2023) La stagione internazionale delnon conosce sosta. Dopo la tappa inaugurale di Rabat, ladelproseguirà con l’appuntamento di. In vista dell’appuntamento qatariota, il direttore tecnico della nazionalena diAndrea Benelli ha reso note le convocazioni per la trasferta in medio oriente. Sono 7 i: 3 donne e 4 uomini, che si ritroveranno in questi giorni in quel del Tav Laterina di Arezzo per un raduno di 72 ore per preparare la gara. DonneDiana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona ScocchettiUomini Luigi Lodde, Gabriele Rossetti, Niccolò Sodi, Elia Sdruccioli Foto: Lapresse

...di testa in area di Odogwu per Cissé che defilato a destra fa partire un potente destro alad ... Al 18' Rover verticalizza per Odogwu che si invola e arriva alcon il mancino, Pigliacelli ......

La stagione internazionale del tiro a volo 2023 non conosce sosta. Dopo la tappa inaugurale di Rabat, la Coppa del Mondo proseguirà con l'appuntamento di Doha. In vista dell'appuntamento qatariota, il ...