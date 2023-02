TikTok vietato ai funzionari dell’Unione europea (Di sabato 25 febbraio 2023) a partire dal 15 marzo per problemi di sicurezza dell’app cinese. Non è la prima volta che l’app di grande successo per la condivisione di brevi video viene presa di mira per questioni legate alla sicurezza e alla trasparenza. L’UE non era mai arrivata a vietare l’uso di un’applicazione prima d’ora e quello dell’app cinese potrebbe essere un precedente unico. Reddit e TikTok sono i social dove è più facile disinformare sulla politica TikTok vietato ai funzionari UE Ai circa 32.000 funzionari dell’Unione europea è stato chiesto di rimuovere TikTok dai propri dispositivi di lavoro e anche da quelli personali se dotati di app legate ad attività lavorative. La motivazione sarebbe da ricercare nella mancanza di sicurezza offerta dall’app cinese in ... Leggi su pantareinews (Di sabato 25 febbraio 2023) a partire dal 15 marzo per problemi di sicurezza dell’app cinese. Non è la prima volta che l’app di grande successo per la condivisione di brevi video viene presa di mira per questioni legate alla sicurezza e alla trasparenza. L’UE non era mai arrivata a vietare l’uso di un’applicazione prima d’ora e quello dell’app cinese potrebbe essere un precedente unico. Reddit esono i social dove è più facile disinformare sulla politicaaiUE Ai circa 32.000è stato chiesto di rimuoveredai propri dispositivi di lavoro e anche da quelli personali se dotati di app legate ad attività lavorative. La motivazione sarebbe da ricercare nella mancanza di sicurezza offerta dall’app cinese in ...

