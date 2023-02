TikTok, stop anche in Italia? Il ministro della PA Zangrillo: “In corso indagine dei servizi, valutiamo il bando per i dipendenti pubblici” (Di sabato 25 febbraio 2023) TikTok potrebbe essere messa al bando anche nella Pubblica amministrazione Italiana. A dirlo è il ministro della PA Paolo Zangrillo, che in un’anticipazione al quotidiano La Repubblica conferma che “il tema è all’attenzione da qualche giorno”. L’annuncio segue di pochi giorni le decisioni del governo federale americano e della Commissione europea, che ha appena chiesto ai suoi dipendenti di disinstallare la celebre app cinese entro il 15 marzo. La motivazione? “Proteggere i nostri dati”. Una decisione “fondata su pregiudizi”, secondo il colosso asiatico ByteDance, titolare dell’app che in Europa conta 125 milioni di utenti al mese. Una scelta che “non è stata preceduta da nessun confronto”, aveva detto Giacomo Lev Mannheimer, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)potrebbe essere messa alnella Pubblica amministrazionena. A dirlo è ilPA Paolo, che in un’anticipazione al quotidiano La Repubblica conferma che “il tema è all’attenzione da qualche giorno”. L’annuncio segue di pochi giorni le decisioni del governo federale americano eCommissione europea, che ha appena chiesto ai suoidi disinstallare la celebre app cinese entro il 15 marzo. La motivazione? “Proteggere i nostri dati”. Una decisione “fondata su pregiudizi”, secondo il colosso asiatico ByteDance, titolare dell’app che in Europa conta 125 milioni di utenti al mese. Una scelta che “non è stata preceduta da nessun confronto”, aveva detto Giacomo Lev Mannheimer, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilvestriP : TikTok bloccato anche in Italia? Zangrillo: «Allo studio lo stop per tutti i dipendenti pubblici» - mummy53690440 : TikTok: Zangrillo, possibile stop a dipendenti P.a, vertice in settimana - Economia - ANSA - GiaPettinelli : TikTok: Zangrillo, possibile stop a dipendenti P.a, vertice in settimana - Economia - ANSA - SimoneGeti : ???? BREAKING: Dopo la stretta dell’#UE su #TikTok il 23 febbraio anche il governo italiano sta andando verso un pos… - notizienet : TikTok: Zangrillo, possibile stop P.a, vertice in settimana - Ministro, prenderemo una decisione in fretta -