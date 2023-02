TikTok: ipotesi di divieto anche per i dipendenti pubblici in Italia (Di sabato 25 febbraio 2023) La guerra passa sempre più attraverso il web, che è un potentissimo strumento attraverso il quale entrare nelle nostre vite e adesso è di nuovo sotto accusa Tik Tok,sia in Europa che anche in Italia. ... Leggi su globalist (Di sabato 25 febbraio 2023) La guerra passa sempre più attraverso il web, che è un potentissimo strumento attraverso il quale entrare nelle nostre vite e adesso è di nuovo sotto accusa Tik Tok,sia in Europa chein. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... polato_maurizio : TikTok, ipotesi stop per dipendenti PA. Zangrillo: “Si decide a breve” - SkyTG24 : TikTok, ipotesi stop per dipendenti P.A. Zangrillo: “Vertice in settimana per decidere” - xGaBollo : RT @lastknight: Invece di fare ipotesi ne ho parlato senza filtri direttamente con Giacomo Lev Mannheimer , Head of Government Relations a… - lastknight : Invece di fare ipotesi ne ho parlato senza filtri direttamente con Giacomo Lev Mannheimer , Head of Government Rel… - Adenuricfla : RT @growin_up: @dinoacerra Il tema è proprio quello. Proprio perché un bimbo che non sembra (nella migliore delle ipotesi) a proprio agio n… -