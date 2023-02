Tik Tok | Zangrillo pensa al blocco totale per i dipendenti pubblici 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Indagine sui soldi dei Benetton: blitz della finanza al ministero ??? Pd e M5s schierano le viros… - LucaBizzarri : Il video di Salvini terrorizzato perché gli fanno disinstallare Tik Tok è di una tenerezza incredibile. Trovatelo. - CharlyMatt : Trapani, attività di nuova apertura. 11 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per 800 euro. Fanno 3 euro all'… - rudyfc : @LucaBizzarri Io voglio il video di Bizzarri terrorizzato perché se Salvini disinstalla Tik Tok potrebbe anche chiudere “Non hanno un amico” - Maria20Angela : Povero cucciolo e che farebbe senza tik tok,e comunque tu eri quello che faceva togliere gli striscioni -

AGI - 'I dati degli utenti italiani, così come quelli europei, non sono conservati in Cina ma negli Stati Uniti e Singapore e presto all'interno dell'Unione Europea nel data center irlandese. Così ...L'annuncio è arrivato dal ministro della Pubblica Mmministrazione Paolo Zangrillo che promette una decisione in tempi brevi e spiega come il faro - esattamernte come è accudo in Europa - sia puntato ...

TikTok "a rischio" anche per tutti i dipendenti pubblici in Italia | Zangrillo: "Decisione a breve" TGCOM

Anche il governo italiano valuta un possibile blocco del social network cinese Tik Tok RaiNews

Tik Tok, dopo gli Usa lo stop Ue: vietato l'uso a tutti i dipendenti CorCom

Le istituzioni Ue vietano TikTok, 'non è sicura' Agenzia ANSA

No a TikTok sul telefonino, la messa al bando della Commissione Ue AGI - Agenzia Italia

Giacomo Lev Mannheimer, responsabile relazioni istituzionali Sud Europa di TikTok, replica a Zangrillo: "I dati degli utenti italiani, così come quelli europei, non sono conservati in Cina ma negli St ...Matteo Salvini ama tirare in ballo la "sucurezza" ogni volta che promette che i migranti saranno abbandonati alle acque del Mediterraneo, ma poi sostiene che la sicurezza possa essere ignorata se lui ...