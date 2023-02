Tik Tok | Zangrillo | governo pensa a blocco totale

(Di sabato 25 febbraio 2023) L'annuncio è arrivato dal ministro della Pubblica Mmministrazione Paoloche promette una decisione in tempi brevi e spiega come il faro - esattamernte come è accudo in Europa - sia puntato ...

L'annuncio è arrivato dal ministro della Pubblica Mmministrazione Paolo Zangrillo che promette una decisione in tempi brevi e spiega come il faro - esattamernte come è accudo in Europa - sia puntato ...AGI - Tra le opzioni allo studio del governo ci sarebbe il blocco totale dell'utilizzo della app TikTok per i dipendenti pubblici. Lo annuncia a La Repubblica il ministro della Pa, Paolo Zangrillo. '...

