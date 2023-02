Tik Tok vietato in Italia? Il governo verso lo stop ai dipendenti pubblici (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb – Tik Tok presto potrebbe essere vietato in Italia? Il governo sta intanto valutando il blocco ai dipendenti pubblici della celebre app, popolare in particolare tra i giovani, dopo la decisione della Commissione europea. E’ quanto annunciato da Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, interpellato da Repubblica. Tik Tok, verso il blocco Italia ai dipendenti pubblici “Il tema è all’attenzione da qualche giorno”, dice Zangrillo. “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto – aggiunge il ministro – Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb – Tik Tok presto potrebbe esserein? Ilsta intanto valutando il blocco aidella celebre app, popolare in particolare tra i giovani, dopo la decisione della Commissione europea. E’ quanto annunciato da Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, interpellato da Repubblica. Tik Tok,il bloccoai“Il tema è all’attenzione da qualche giorno”, dice Zangrillo. “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di, è fortemente coinvolto – aggiunge il ministro – Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente ...

