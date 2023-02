“Tik Tok troppo rischioso”: l’Italia valuta lo stop per i dipendenti pubblici (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo la decisione della Commissione europea, anche il governo italiano valuta un possibile blocco di Tik Tok per i dipendenti pubblici. La sicurezza dei dati sarebbe troppo a rischio con il social media cinese, il più in voga al mondo fra i giovani ma non solo. Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. A Repubblica ha dichiarato che “il tema è all’attenzione da qualche giorno“. “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir” (il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza dell’Italia, n. d. r.) Nel nostro Paese potrebbe scattare presto la richiesta di rimozione della app del social cinese dai telefonini dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Foto Twitter @Libero officialSu Tik Tok decisione a breve “È evidente che il mio ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo la decisione della Commissione europea, anche il governo italianoun possibile blocco di Tik Tok per i. La sicurezza dei dati sarebbea rischio con il social media cinese, il più in voga al mondo fra i giovani ma non solo. Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. A Repubblica ha dichiarato che “il tema è all’attenzione da qualche giorno“. “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir” (il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza del, n. d. r.) Nel nostro Paese potrebbe scattare presto la richiesta di rimozione della app del social cinese dai telefonini deidella Pubblica amministrazione. Foto Twitter @Libero officialSu Tik Tok decisione a breve “È evidente che il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Indagine sui soldi dei Benetton: blitz della finanza al ministero ??? Pd e M5s schierano le viros… - CharlyMatt : Trapani, attività di nuova apertura. 11 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per 800 euro. Fanno 3 euro all'… - mentecritica : Esistono dubbi consistenti sul fatto che la app di Tik Tok installata sui telefoni possa essere utilizzata per carp… - Daniela94812860 : @TuaSorella_85 La seguo su Tik Tok,mi diverte, trasmette allegria e gioia di vivere! ?? - thesicilianboy : @zerbato_luca @DrApocalypse poi da quando ce tik tok e diventato uno schifo, qualsiasi situazione che succede nei m… -