Tik Tok: stop in arrivo per i dipendenti pubblici italiani. Dopo il blocco deciso dall'UE (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo la decisione presa dalle autorità europee di bloccare TikTok per i dipendenti UE, anche il governo italiano valuta la possibilità di replicare il provvedimento di Bruxelles bloccando l'app cinese sui telefonini dei dipendenti pubblici L'articolo proviene da Firenze Post.

