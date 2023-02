Tik Tok, il governo valuta le ipotesi. Zangrillo: “Possibile blocco” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il governo italiano, a ruota della decisione presa della Commissione Europea, ha aperto il dossier su Tik Tok e valuta – per i dipendenti pubblici – di bloccare il noto social media sui dispositivi personali e di lavoro. Negli scorsi giorni la Commissione UE aveva approvato una norma interna dove tutti i dipendenti erano obbligati ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilitaliano, a ruota della decisione presa della Commissione Europea, ha aperto il dossier su Tik Tok e– per i dipendenti pubblici – di bloccare il noto social media sui dispositivi personali e di lavoro. Negli scorsi giorni la Commissione UE aveva approvato una norma interna dove tutti i dipendenti erano obbligati ... TAG24.

