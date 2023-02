Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Thorstvedt entra e segna. Il Sassuolo batte il Lecce e lo raggiunge in classifica -

Il tecnico giallorosso inquadra così la sfida contro i neroverdi: "Il Sassuolo non c'nulla ... (25 Pegolo, 64 Russo, 19 Romagna, 3 Marchizza, 13 Ferrari, 7 Henrique, 42, 8 Harroui, 18 ...42' Escono Obiang e Laurienté, entranoe Harroui. 40' Ultimi cinque minuti, recupero ... 35'Muriel, esce Ruggeri. 32' Esce Defrel,Alvarez. 24' Ammonito Defrel. 22' Esce Henrique,...

Pagelle Lecce-Sassuolo 0-1: Berardi illumina, Thorstvedt entra e ... CanaleSassuolo.it

Serie A, Lecce-Sassuolo 0-1: decide tutto Thorstvedt - Sportmediaset Sport Mediaset

Lecce - Sassuolo (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Lecce Sassuolo 0-1 FINALE: blitz nel Salento con il redivivo ... Sassuolonews.net

Lecce - Sassuolo 0 - 1 | Neroverdi verso la salvezza ModenaToday

Andrea CONSIGLI 6: il Lecce si presenta più volte al tiro, ma non centra quasi mai la porta. Si fa trovare pronto in tutte le situazioni, preciso anche con i piedi. Trema quando Strefezza calcia da po ...Confermarsi dopo la vittoria di Bergamo: il Lecce affronta il Sassuolo per una partita che in caso di vittoria proietterebbe i giallorossi a quota 30 punti in classifica, con una ...