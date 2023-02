Thomas Bricca, “una persona iscritta nel registro degli indagati”. Ancora non trovati l’arma e lo scooter (Di sabato 25 febbraio 2023) A 25 giorni dalla morte di Thomas Bricca, 19 enne colpito ad Alatri (Frosinone), da due persone in scooter, potrebbe essere il primo passo avanti dei pm nell’indagine per omicidio. Una persona sarebbe stata iscritta nel registro della procura di Frosinone. Era il 30 gennaio quando il giovane fu ucciso mentre si trovava in piazza con gli amici. Ora ci sarebbe un indagato: un passo avanti, ha anticipato il Corriere della Sera, per risalire ai killer del 19enne. Dopo i primi accertamenti una delle ipotesi presa in considerazione è che il giovane non fosse il bersaglio dell’agguato. I carabinieri hanno sentito molti testimoni ed eseguito diversi accertamenti, ma non è stata ritrovata l’arma: una pistola a tamburo, secondo quanto ricostruito dai periti. Non individuato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) A 25 giorni dalla morte di, 19 enne colpito ad Alatri (Frosinone), da due persone in, potrebbe essere il primo passo avanti dei pm nell’indagine per omicidio. Unasarebbe stataneldella procura di Frosinone. Era il 30 gennaio quando il giovane fu ucciso mentre si trovava in piazza con gli amici. Ora ci sarebbe un indagato: un passo avanti, ha anticipato il Corriere della Sera, per risalire ai killer del 19enne. Dopo i primi accertamenti una delle ipotesi presa in considerazione è che il giovane non fosse il bersaglio dell’agguato. I carabinieri hanno sentito molti testimoni ed eseguito diversi accertamenti, ma non è stata ritrovata: una pistola a tamburo, secondo quanto ricostruito dai periti. Non individuato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: C'è un indagato per l'omicidio di #Alatri - infoitinterno : Alatri, omicidio Bricca: i genitori di Marco Vannini vicini alla famiglia di Thomas - SkyTG24 : Alatri, cè un indagato per l'omicidio di Thomas Bricca - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: C'è un indagato per l'omicidio di #Alatri - Dome689 : RT @Open_gol: Chi ha sparato era coperto con un casco integrale. Il motorino T-Max non è stato ancora ritrovato -