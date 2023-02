Test visivo da impazzire | quante facce vedete? E la donna nascosta?

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 25 febbraio 2023) In questosi nasconde una giovane, riuscite ad individuarla nel disegno? Sembra non esserci, ma fate attenzione: è lì, proprio davanti ai vostri occhi. Ci sono deivisivi che sono davvero complicati da risolvere. Tra i più difficili ci sono quelli basati sull’osservazione delle illusioni ottiche. Questi particolari disegni utilizzano i tratti della matita (o del pennello) ed i colori per nascondere in bella vista una o più figure. Le mie preferite sono quelle in cui il creatore ha nascosto all’interno di un volto un altro volto o un animale.incredibile: dov’è la giovane? – TikTok @beetonthebeep) – Grantennistoscana.itCiò che rende divertenti e interessanti queste immagini è che è davvero difficile trovare la figura celata. Per ...