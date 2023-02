Terribile scossa di terremoto 6,1: scoppia il panico totale (Di sabato 25 febbraio 2023) SOCIAL. Un forte terremoto ha colpito il Giappone nelle scorse ore. L’esperto avverte i residenti di essere vigili contro i terremoti per circa una settimana perché ci saranno altre forti scosse. Ecco dove di quale magnitudo. Leggi anche: terremoto, uomo viene salvato dalle macerie: poi la scoperta sconvolgente terremoto in Giappone “Un terremoto ha colpito Hokkaido nel nord del Giappone” afferma l’US Geological Survey e la Japan Meteorological Agency. La calamità aveva la portata di magnitudo 6,1 della scala Richter ed è stato registrato oggi 25 febbraio in Giappone, al largo dell’isola settentrionale di Hokkaido. Secondo il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), il centro che in Giappone si occupa della ricerca sui terremoti, l’epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 febbraio 2023) SOCIAL. Un forteha colpito il Giappone nelle scorse ore. L’esperto avverte i residenti di essere vigili contro i terremoti per circa una settimana perché ci saranno altre forti scosse. Ecco dove di quale magnitudo. Leggi anche:, uomo viene salvato dalle macerie: poi la scoperta sconvolgentein Giappone “Unha colpito Hokkaido nel nord del Giappone” afferma l’US Geological Survey e la Japan Meteorological Agency. La calamità aveva la portata di magnitudo 6,1 della scala Richter ed è stato registrato oggi 25 febbraio in Giappone, al largo dell’isola settentrionale di Hokkaido. Secondo il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), il centro che in Giappone si occupa della ricerca sui terremoti, l’epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ...

