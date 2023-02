Terremoto Pd dopo le primarie: il M5S si vuole prendere la sinistra (Di sabato 25 febbraio 2023) Il M5S guarda alle primarie del Partito Democratico, un ‘osservatore' attento perché i risultati potrebbero avere effetti non solo in casa dem. Che il clima sia di attesa si è capito già da un po', lo ha ripetuto più volte il presidente del M5S Giuseppe Conte che, a domanda, ha sempre risposto che è un bene che si svolga il congresso e che «noi abbiamo bisogno di chiarezza». Lo ha detto anche Roberto Fico, che del M5S è membro del Comitato di garanzia: «Guardiamo con grande rispetto al congresso del Pd, poi quello che succederà succederà». Sul tavolo delle due opposizioni c'è non solo la possibilità di parlare nuovamente di alleanze guardando alle politiche, ma anche quella di uno spostamento degli elettori, quelli che non gradiranno il nome del nuovo/a segretario/a e che potrebbero quindi decidere di virare sul partito di Conte. Ipotesi, quest'ultima, non tanto ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il M5S guarda alledel Partito Democratico, un ‘osservatore' attento perché i risultati potrebbero avere effetti non solo in casa dem. Che il clima sia di attesa si è capito già da un po', lo ha ripetuto più volte il presidente del M5S Giuseppe Conte che, a domanda, ha sempre risposto che è un bene che si svolga il congresso e che «noi abbiamo bisogno di chiarezza». Lo ha detto anche Roberto Fico, che del M5S è membro del Comitato di garanzia: «Guardiamo con grande rispetto al congresso del Pd, poi quello che succederà succederà». Sul tavolo delle due opposizioni c'è non solo la possibilità di parlare nuovamente di alleanze guardando alle politiche, ma anche quella di uno spostamento degli elettori, quelli che non gradiranno il nome del nuovo/a segretario/a e che potrebbero quindi decidere di virare sul partito di Conte. Ipotesi, quest'ultima, non tanto ...

