Terremoto in Turchia | inizia la ricostruzione | superate le 50mila vittime

A quasi tre settimane dal Terremoto, la Turchia ha iniziato i lavori di ricostruzione delle case andate distrutte: lo ha dichiarato nelle ultime ore un funzionario del governo di Erdogan, mentre il bilancio complessivo delle vittime compresa la Siria ha superato le 50.000 unità. Secondo le ultime stime pubblicate e diffuse a mezzo stampa, più ...

