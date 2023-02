Terremoto in Giappone. Scossa di 6.1 della scala Richter al largo di Hokkaido (Di sabato 25 febbraio 2023) Trema la terra al largo del Giappone a causa di un Terremoto di magnitudo 6,1 della scala Richter registrato sulle coste dell’isola settentrionale di Hokkaido. Lo ha reso noto l’agenzia meteorologica Giapponese, secondo cui l’epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ora locale, è stato localizzato ad una profondità di 60 chilometri. Fortunatamente la Scossa non ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Trema la terra aldela causa di undi magnitudo 6,1registrato sulle coste dell’isola settentrionale di. Lo ha reso noto l’agenzia meteorologicase, secondo cui l’epicentro del sisma, avvenuto alle 22.27 ora locale, è stato localizzato ad una profondità di 60 chilometri. Fortunatamente lanon ... TAG24.

