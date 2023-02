Terra Amara: le variazioni della prossima settimana (anticipazioni) (Di sabato 25 febbraio 2023) Demir in Terra Amara Terra Amara: anticipazioni da domenica 26 febbraio a sabato 4 marzo 2023 Hunkar e Fekeli, saputo che i rispettivi figli si trovano in carcere, fanno visita al direttore della prigione per evitare che i due si parlino. Zuleyha tenta di raggiungere il carcere per parlare con Demir ma viene ostacolata da Saniye. Gaffur conferma a Saniye di essere stato lui a nascondere la lettera scritta da Zuleyha. Alla villa, Hunkar e Zuleyha hanno un confronto che termina con una dichiarazione di guerra. A causa della vicenda della lettera, Zuleyha vorrebbe che Hunkar licenziasse Gaffur e Saniye; cosa che vuole anche Demir. Hunkar, però pur credendo alla colpevolezza di Gaffur, per non mandarlo via si aggrappa alla mancanza di prove certe. Nel ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 febbraio 2023) Demir inda domenica 26 febbraio a sabato 4 marzo 2023 Hunkar e Fekeli, saputo che i rispettivi figli si trovano in carcere, fanno visita al direttoreprigione per evitare che i due si parlino. Zuleyha tenta di raggiungere il carcere per parlare con Demir ma viene ostacolata da Saniye. Gaffur conferma a Saniye di essere stato lui a nascondere la lettera scritta da Zuleyha. Alla villa, Hunkar e Zuleyha hanno un confronto che termina con una dichiarazione di guerra. A causavicendalettera, Zuleyha vorrebbe che Hunkar licenziasse Gaffur e Saniye; cosa che vuole anche Demir. Hunkar, però pur credendo alla colpevolezza di Gaffur, per non mandarlo via si aggrappa alla mancanza di prove certe. Nel ...

