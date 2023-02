Terra Amara e Beautiful in onda eccezionalmente Domenica 25/02 al posto di Amici (Di sabato 25 febbraio 2023) Venerdì 24 Febbraio 2023 è venuto a mancare una delle persone che hanno fatto la storia della televisione italiana, Maurizio Costanzo che ha condotto delle trasmissioni tra cui il Maurizio Costanzo Show e L’intervista oltre a Buona Domenica. L’annuncio è stato dato L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di sabato 25 febbraio 2023) Venerdì 24 Febbraio 2023 è venuto a mancare una delle persone che hanno fatto la storia della televisione italiana, Maurizio Costanzo che ha condotto delle trasmissioni tra cui il Maurizio Costanzo Show e L’intervista oltre a Buona. L’annuncio è stato dato L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? sabato, al posto di #cepostaperte, due serate-evento ideate da Maurizio Costanzo: “In Ordine Alfabetico” e “I Tre… - MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara e Beautiful in onda eccezionalmente Domenica 25/02 al posto di Amici - situsupporter : @RosaAnnaRoman1 Già mi urtica in Terra Amara, in kizilcik ha rafforzato la mia antipatia. Comunque bravissima - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 25 febbraio 2023 - Giuseppejuve90 : RT @trash_italiano: ?? sabato, al posto di #cepostaperte, due serate-evento ideate da Maurizio Costanzo: “In Ordine Alfabetico” e “I Tre Ten… -