Terra Amara cambia, nuovo orario da oggi sabato 25 febbraio (Di sabato 25 febbraio 2023) Terra Amara nuovo orario da oggi sabato dal 25 febbraio 2023: la puntata di Terra Amara inizia alle 14:30 e dura due ore. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di sabato 25 febbraio 2023)dadal 252023: la puntata diinizia alle 14:30 e dura due ore. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? sabato, al posto di #cepostaperte, due serate-evento ideate da Maurizio Costanzo: “In Ordine Alfabetico” e “I Tre… - MondoTV241 : Anticipazioni di Terra Amara dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 #anticipazioni #terraAmara - BersaniLeda : RT @mrcatalano58: 'Sopra la terra amara sentieri tesse il sogno da labirinto, viuzze tortuose e parchi in fiore, d'ombra e silenzio; cripte… - giober50 : RT @mrcatalano58: 'Sopra la terra amara sentieri tesse il sogno da labirinto, viuzze tortuose e parchi in fiore, d'ombra e silenzio; cripte… - Francy_25 : RT @amicii_news: Al posto di #Amici22 andrà in onda Beautiful e Terra Amara. Lunedì ore 15:00 in diretta i funerali di #MaurizioCostanzo s… -