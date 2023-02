Ternana nel caos, il presidente Bandecchi sputa sui tifosi: il video delle tensioni a fine partita (Di sabato 25 febbraio 2023) caos a fine partita sul campo della Ternana, sconfitta per 2 a 1 dal Cittadella. Il presidente Stefano Bandecchi, contestato dai tifosi, ha litigato con un gruppo di persone che si erano avvicinate a bordocampo e, come si vede nel video, ha sputato loro addosso. Bandecchi si è presentato in conferenza stampa, annunciando che l’allenatore, Aurelio Andreazzoli, ha rassegnato le dimissioni: “È un uomo di calcio, ha detto che la media di un punto a partita non ha senso. Mancano 12 partite alla fine, c’è bisogno di dare una scossa determinante e importante a questa squadra. In virtù di queste cose, lui ha fatto una valutazione particolare e si è dimesso. Nei suoi panni non lo avrei mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)sul campo della, sconfitta per 2 a 1 dal Cittadella. IlStefano, contestato dai, ha litigato con un gruppo di persone che si erano avvicinate a bordocampo e, come si vede nel, hato loro addosso.si è presentato in conferenza stampa, annunciando che l’allenatore, Aurelio Andreazzoli, ha rassegnato le dimissioni: “È un uomo di calcio, ha detto che la media di un punto anon ha senso. Mancano 12 partite alla, c’è bisogno di dare una scossa determinante e importante a questa squadra. In virtù di queste cose, lui ha fatto una valutazione particolare e si è dimesso. Nei suoi panni non lo avrei mai ...

