Tensione Usa-Cina: caccia cinese minaccia jet americano. Il pilota: "Era troppo vicino" (Di sabato 25 febbraio 2023) La Tensione tra Cina e Usa è sempre più netta nel Mar cinese meridionale , dove si registrano contatti diretti frequenti e la cui gestione è affidata al sangue freddo di entrambe le parti. A circa 7.000... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 febbraio 2023) Latrae Usa è sempre più netta nel Marmeridionale , dove si registrano contatti diretti frequenti e la cui gestione è affidata al sangue freddo di entrambe le parti. A circa 7.000...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lastoriaeleidee : Guardi, lo spiego a lei e parlo per tutti. Storicamente si usa il termine crisi quando l'oggetto non è solo l'azion… - lastoriaeleidee : Guardi, lo spiego a lei e parlo ler tutti. Storicamente si usa il termine crisi quando l'oggetto non è solo l'azion… - Efisio31251859 : RT @Apocalypsevax: ???????????????????????Sale la tensione attorno alla regione indipendentista della Transnistria. Dopo la partenza del Presidente U… - LucianaBorsatti : @Muirag @esmaeilion Non c'è nessuna garanzia che mettere i Pasdaran nella lista nera aiuterebbe la difesa dei dirit… - ansa_economia : Borsa: Milano debole (-1%) con Europa dopo prezzi Usa. Listini scendono con Wall street, in tensione i titoli di St… -