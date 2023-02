Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriaOn : #Tennistavolo a #Terni, 163 atleti per i #campionati #italiani under 21 e 19 -

TENNIS TAVOLO - Solo due sconfitte, su otto gare disputate, per le squadre delLucca nella quarta giornata di ritorno deia squadre, che riprenderanno con il mese di marzo dopo una settimana di stop. Ad uscire sconfitte, nonostante il vantaggio della ...... ma i ragazzi delCortemaggiore non hanno mai abbassato la concentrazione, riuscendo a ... il weekend ha regalato grandi emozioni alle squadre Teco in tutti i. Nei regionali ben ...

Tennistavolo, Campionati Italiani Assoluti 2023: si assegneranno a Cagliari i titoli nazionali OA Sport

Campionati Italiani Assoluti FISDIR di Tennistavolo. Abbadia ... Fisdir

Campionati C1 e C2, l'Apuania Carrara Tennistavolo arranca La Gazzetta di Massa e Carrara

I Campionati Italiani Under 21 e Under 19 partiti con le gare a squadre FITeT

Tennistavolo Valdarno: ancora vittorie meritate nei Campionati regionali ArezzoWeb Informa

Buona settimana per i lucchesi. Soltanto due sconfitte, anche. se nei derby con Viareggio. Serie "B1" scatenata su Firenze.Venerdì 24 febbraio al PalaTennistavolo 'Aldo De Santis' di Terni via ai Campionati italiani giovanili under 21 e under 19. In città 119 atleti (55 under 21 e 64 under 19) e 44 atlete (13 under 21 e 3 ...