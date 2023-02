Tennis, Vagnozzi: “Sinner non avrà mai il fisico di Alcaraz. Obiettivo stagionale? Le Atp Finals” (Di sabato 25 febbraio 2023) Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha rilasciato un’intervista a “Il T Quotidiano Autonomo del Trentino Alto Adige“, toccando vari temi interessanti: “L’Obiettivo stagionale sono le Atp Finals di novembre. Tolto l’infortunio a inizio stagione, questa prima parte dell’anno è stata ottima. Per qualificarsi a Torino bisogna però avere continuità di rendimento e andare avanti nei tornei più importanti“. Vagnozzi ha poi aggiunto: “Jannik può ambire a vincere i tornei più importanti, già da ora. Il suo livello di gioco è quello dei migliori e dal punto di vista tecnico è cresciuto molto. Non dimentichiamo che l’anno scorso ha fatto i quarti di finale in tre slam, ha battuto due volte su tre Alcaraz (ma nella terza ha avuto un match point) e ha sfiorato il ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Simone, allenatore di Jannik, ha rilasciato un’intervista a “Il T Quotidiano Autonomo del Trentino Alto Adige“, toccando vari temi interessanti: “L’sono le Atpdi novembre. Tolto l’infortunio a inizio stagione, questa prima parte dell’anno è stata ottima. Per qualificarsi a Torino bisogna però avere continuità di rendimento e andare avanti nei tornei più importanti“.ha poi aggiunto: “Jannik può ambire a vincere i tornei più importanti, già da ora. Il suo livello di gioco è quello dei migliori e dal punto di vista tecnico è cresciuto molto. Non dimentichiamo che l’anno scorso ha fatto i quarti di finale in tre slam, ha battuto due volte su tre(ma nella terza ha avuto un match point) e ha sfiorato il ...

