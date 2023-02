Tennis | Torneo Rio De Janeiro Semifinale Alcaraz - Jarry

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lo spagnolo, testa di serie numero 1, ha battuto il serbo Lajovic in due set RIO DE(BRASILE) - Definito il quadro delle semifinali del "Rio Open presented by Claro", Atp 500 da 2.178.980 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Voléeee?? A Buenos Aires, Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono il torneo di doppio, sconfiggendo in finale la co… - Alenize82 : Che #Musetti abbia giocato male è evidente, ma intanto Nicolas #Jarry, partito dalle qualificazioni, è in semifinal… - infoitsport : Tennis: Torneo Merida, Giorgi e Cocciaretto ai quarti - infoitsport : Tennis: Torneo Merida, Giorgi e Cocciaretto ai quarti - infoitsport : Tennis: Torneo Merida. Stephens-Giorgi e Siniakova -

Lo spagnolo, testa di serie numero 1, ha battuto il serbo Lajovic in due set RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Definito il quadro delle semifinali del "Rio Open presented by Claro", Atp 500 da 2.178.980 ...La collaborazione con Martinez era cominciata durante ildi Eastbourne nel 2019 quando ... "Non c'entra il, bensì altre priorità che ho e principi che voglio seguire. Abbiamo punti di ...

Tennis, ancora un infortunio: si è dovuto ritirare dal torneo Tennis Press

Tennis, sui campi del Tc Sanremo un torneo challenger 125 Il Secolo XIX

Tennis: Torneo Merida. Stephens-Giorgi e Siniakova-Cocciaretto ai quarti Tiscali

Tennis, sabato il torneo al Tc Ippodromo di Cesena con 42 giocatori Corriere Romagna

Le parole di Daniil Medvedev dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime nella semifinale del torneo ATP 250 di Doha proiettano il russo verso la finale contro l’inossidabile Any Murray, e inoltre a ...Da protagonista per il numero 1 italiano, impegnato com’era nel primo turno del torneo di Marsiglia, opposto al francese Arthur Fils, astro nascente del tennis transalpino ma non in grado, sulla carta ...